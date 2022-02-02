Ученые из США заявили о вреде локдаунов

Обязательная самоизоляция снизила смертность от COVID-19 лишь на 2,9%

Ученые из американского Университета Джонса Хопкинса заявили, что действовавший в США и Европе весной 2020 года локдаун малозаметно сказался на показателях смертности от коронавируса.

По данным исследователей, когда для людей были закрыты общественные места (в частности, парки и пляжи), они встречались в закрытых помещениях, где риск заражения был гораздо выше.

Обязательная самоизоляция снизила смертность от COVID-19 лишь на 2,9%, добавили специалисты. При этом закрытие несущественных для общественной деятельности организаций, напротив, имело положительный эффект.

Как заключили ученые, политику изоляции не следует применять во время пандемии.

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