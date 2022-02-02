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Вирусолог назвал предполагаемый срок спада заболеваемости COVID-19

15:01
  • среда
  • 02 февраля 2022

В разных странах мира волна "омикрона" проходит за полтора-два месяца

Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России начнут снижаться в ближайшее время. Такое мнение в среду, 2 февраля, высказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
Предсказано будущее "омикрона"

Эксперт отметил, что в разных странах мира волна "омикрона" проходит за полтора-два месяца, поэтому можно предположить, что в ближайшее время заболеваемость начнет снижаться и в России.

Альтштейн не исключил, что это произойдет уже на следующей неделе. Хотя говорить сегодня о конце пандемии преждевременно, но это начало конца пандемии. Вирусолог предположил, что к завершению пандемии можно будет прийти к лету.

Специалист также указал, что "омикрон" меньше проникает в легкие, чем предыдущие штаммы, и в основном размножается в верхних дыхательных путях. Однако у некоторой части людей он все-таки вызывает пневмонию, сообщает АГН "Москва".

Ранее в Госдуме заявили, что введение локдауна в условиях распространения "омикрона" неэффективно, так как этот штамм распространяется очень быстро. Кроме того, локдаун не может продолжаться вечно, а по его завершении сразу возникает очень сильный всплеск заболеваемости.

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