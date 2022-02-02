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Власти Украины исключили вероятность предоставления Донбассу особого статуса

14:44
  • среда
  • 02 февраля 2022

При этом в Киеве выразили готовность работать над реализацией минских соглашений

Особого статуса у самопровозглашенных республик Донбасса, "как это представляет Россия", не будет. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Украину охватили милитаристские настроения

Как заявил украинский министр, ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения — "это высечено на камне". При этом Кулеба рассказал, что Киев проводит глубокую реформу по децентрализации.

Украинские власти готовы работать над реализацией минских соглашений, однако эти договоренности начинаются с вопросов безопасности, а политическая часть стоит лишь на втором месте, заявил глава МИД. С учетом этого в интервью польской газете "Речь Посполита" он призвал всех "в первую очередь сосредоточиться на безопасности".

В российском МИД ранее пообещали, что Россия и дальше продолжит оказывать поддержку и помощь жителям Донбасса, "испытывающим на себе все тяготы и лишения длящейся восьмой год гражданской войны киевского режима против мирного населения юго-востока Украины".

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