Умерла актриса Моника Витти

Последние 20 лет она не появлялась на публике

На 91-м году жизни умерла итальянская актриса Моника Витти, пишет агентство ANSA.

Последние 20 лет актриса не появлялась на публике. У нее была болезнь Альцгеймера. За ней ухаживал муж в их доме в Риме.

На счету Витти роли более чем в 50 фильмах, в том числе в четырех картинах Микеланджело Антониони - "Ночь" (с Марчелло Мастроянни), "Затмение" (с Аленом Делоном), "Приключение" и "Красная пустыня".

Актриса была отмечена наградами "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф, "Серебряный медведь" за выдающиеся персональные достижения, призом Сан-Себастьяна за лучшую женскую роль ("Девушка с пистолетом").

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