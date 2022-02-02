Умерла актриса Моника Витти

Последние 20 лет она не появлялась на публике
На 91-м году жизни умерла итальянская актриса Моника Витти, пишет агентство ANSA.
Последние 20 лет актриса не появлялась на публике. У нее была болезнь Альцгеймера. За ней ухаживал муж в их доме в Риме.
На счету Витти роли более чем в 50 фильмах, в том числе в четырех картинах Микеланджело Антониони - "Ночь" (с Марчелло Мастроянни), "Затмение" (с Аленом Делоном), "Приключение" и "Красная пустыня".
Актриса была отмечена наградами "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф, "Серебряный медведь" за выдающиеся персональные достижения, призом Сан-Себастьяна за лучшую женскую роль ("Девушка с пистолетом").Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram