Кличко призвал Германию попрощаться с "Северным потоком - 2"

Зависимость от России опасна, считает мэр Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью Die ZEITЕ, что Германия должна поддерживать Украину.

"Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с "Северным потоком - 2". Это было бы важным инструментом", - сказал Кличко.

Он добавил, что трубопровод был бы полезен для немецкой экономики, но "зависимость от России опасна".

Кроме того, киевский градоначальник призвал Берлин "мыслить стратегически" в вопросах о поставках оружия Украине.

"Северный поток - 2" проходит по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Он состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

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