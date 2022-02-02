Кличко призвал Германию попрощаться с "Северным потоком - 2"

Зависимость от России опасна, считает мэр Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью Die ZEITЕ, что Германия должна поддерживать Украину.
"Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с "Северным потоком - 2". Это было бы важным инструментом", - сказал Кличко.
Он добавил, что трубопровод был бы полезен для немецкой экономики, но "зависимость от России опасна".
Кроме того, киевский градоначальник призвал Берлин "мыслить стратегически" в вопросах о поставках оружия Украине.
"Северный поток - 2" проходит по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Он состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram