Скворцова заявила о хорошей переносимости вакцины "Конвасэл"

Препарат не вызывает аллергию
Вакцина от коронавируса "Конвасэл" не вызывает аллергию и переносится хорошо.
Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Препарат разработан Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА. Он отличается высокой иммунногенностью и защитными свойствами независимо от мутаций вируса.
"Эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком", - подчеркнула Скворцова (цитата по ТАСС).
21 января в Минздрав поступила заявка на регистрацию вакцины второго поколения против коронавируса - "Конвасэл". Вакцина разработана на новой технологической платформе и обладает комплексным защитным действием, влияющем на разные компоненты иммунного ответа.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram