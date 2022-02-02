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Скворцова заявила о хорошей переносимости вакцины "Конвасэл"

14:59
  • среда
  • 02 февраля 2022

Препарат не вызывает аллергию

Вакцина от коронавируса "Конвасэл" не вызывает аллергию и переносится хорошо.
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Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Препарат разработан Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА. Он отличается высокой иммунногенностью и защитными свойствами независимо от мутаций вируса.

"Эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком", - подчеркнула Скворцова (цитата по ТАСС).

21 января в Минздрав поступила заявка на регистрацию вакцины второго поколения против коронавируса - "Конвасэл". Вакцина разработана на новой технологической платформе и обладает комплексным защитным действием, влияющем на разные компоненты иммунного ответа.

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