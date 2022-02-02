В Роспотребнадзоре объяснили, зачем прививать детей от COVID-19

Дети должны участвовать в увеличении коллективного иммунитета, отметил эксперт

Формирование коллективного иммунитета на необходимом для победы над пандемией коронавируса уровне требует, чтобы вакцинацию проходили и дети. Об этом в среду, 2 февраля, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.

Эксперт пояснил, что коллективный иммунитет нельзя разделить на взрослый и детский — его необходимо сформировать во всем обществе, частью которого являются и дети.

Достичь необходимого уровня коллективного иммунитета можно будет только в случае, если будет привито до 80% всего населения, независимо от возраста, отметил Горелов.

При этом эксперт подчеркнул, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет, которая началась в России, полностью добровольная, родители сами решают этот вопрос, сообщает "Интерфакс".

Правительство России ранее выделило Центру эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи около 305,5 млн рублей на клинические исследования вакцины против коронавируса для детей 6-11 лет. Участие в исследованиях примут 1100 добровольцев соответствующего возраста.

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