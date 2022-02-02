На Украине решили платить подросткам за прививку от COVID-19

Выплаты составляют около 35 долларов

Украинские подростки с 14 лет могут получить денежную выплату за прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое решение было принято на заседании украинского правительства в среду, 2 февраля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что выплаты в размере тысячи гривен (около 35 долларов) за прохождение курса вакцинации от COVID-19 ввели в стране 19 декабря 2021 года. С тех пор на реализацию программы вакцинных выплат из украинского бюджета выделили около 2,3 млрд гривен.

До нововведений получить выплату за прививку от коронавируса могли только совершеннолетние граждане Украины. 2 февраля было решено расширить круг получателей средств, деньги будут выдавать за прохождение вакцинации с 14 лет, сообщает ТАСС.

В августе 2021 года власти Евросоюза официально признали сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции, выданные Украиной. Документы принимают в Евросоюзе на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС.

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