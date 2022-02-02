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Путину передали легендарные духи "Красная Москва"

15:46
  • среда
  • 02 февраля 2022

Президенту подарили набор духов от фабрики "Новая заря"

Президент России Владимир Путин в среду вручил в Кремле высшие государственные награды. Участие в мероприятии приняла и советник гендиректора парфюмерной фабрики "Новая заря" Антонина Летковская.

Как стало известно, российскому лидеру подарили набор духов от фабрики "Новая заря", среди которых оказалась и легендарная "Красная Москва".

Антонина Витковская не исключила, что такие же духи стояли на туалетном столике у мамы Владимира Путина. "Мы сумели сохранить эту легенду, которая существует 97 лет на рынке. С 1925 года", - приводит ее слова РИА Новости. Летковская добавила, что "это парфюмерия очень высокого качества".

Напомним, 2 февраля президент вручил государственные награды выдающимся деятелям науки и искусства, лётчикам, врачам и бизнесменам. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

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