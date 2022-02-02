Названа оптимальная частота вакцинации от коронавируса

Порядок будет такой же, как при эпидемиях гриппа

Вакцинация от коронавируса в будущем станет ежегодной. Прививки российскими препаратами раз в полгода достаточно для поддержания иммунитета на должном уровне, считает главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

"Безусловно, в перспективе, я думаю, что... мы будем жить в ежегодном режиме вакцинирования, как это происходит во время респираторного вируса", - сказала Лысенко.

Главврач напомнила, что отечественные вакцины показали максимальную эффективность в борьбе с бесконечными мутациями COVID-19. Однозначно можно сказать, что вакцинация раз в шесть месяцев дает достаточный уровень иммунизации, приводит слова Лысенко ТАСС.

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