Еврокомиссия продлит использование ковид-сертификатов до лета 2023-го

Ковид-паспорт начал использоваться в Евросоюзе в июле 2021-го

Как пишет в среду газета El Pais со ссылкой на источники, Еврокомиссия собирается в ближайшие дни одобрить проект продления использования европейского цифрового ковид-сертификата.

Уточняется, что мера будет действовать до июля 2023 года.

Ковид-паспорт начал использоваться в Евросоюзе в июле 2021-го. "Если государства-члены продолжают требовать его от граждан для облегчения поездок, потому что все еще действуют санитарные меры, мы должны предоставить им выбор", - объяснил источник.

Сертификат содержит данные о вакцинации, перенесенном заболевании и отрицательном ПЦР-тесте.

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