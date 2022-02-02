Представлен порядок запусков космонавтов к МКС до 2024 года

В основной экипаж 69-й долгосрочной экспедиции войдут Дмитрий Кононенко, Андрей Федяев и Николай Чуб

Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина опубликовал порядок полета российских космонавтов к МКС до 2024 года.

В основной экипаж 69-й долгосрочной экспедиции на Международную космическую станцию войдут Дмитрий Кононенко, Андрей Федяев и Николай Чуб.

Что касается экспедиции МКС-70, ее составят в качестве членов основного экипажа Александр Скворцов, Олег Платонов и Константин Борисов.

В экипаж МКС-71 войдут Алексей Овчинин, Сергей Микаев и Александр Гребенкин. В МКС-72 - Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Александр Горбунов.

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