ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Представлен порядок запусков космонавтов к МКС до 2024 года

15:33
  • среда
  • 02 февраля 2022

В основной экипаж 69-й долгосрочной экспедиции войдут Дмитрий Кононенко, Андрей Федяев и Николай Чуб

Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина опубликовал порядок полета российских космонавтов к МКС до 2024 года.

В основной экипаж 69-й долгосрочной экспедиции на Международную космическую станцию войдут Дмитрий Кононенко, Андрей Федяев и Николай Чуб.

Что касается экспедиции МКС-70, ее составят в качестве членов основного экипажа Александр Скворцов, Олег Платонов и Константин Борисов.

В экипаж МКС-71 войдут Алексей Овчинин, Сергей Микаев и Александр Гребенкин. В МКС-72 - Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Александр Горбунов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1А"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1А"
Подготовка ракеты-носителя
Подготовка ракеты-носителя
Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ"
Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.