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Госдеп отказался комментировать утечку ответов США и НАТО России

15:56
  • среда
  • 02 февраля 2022

Документы появились в испанской газете

Американское издание Politico попыталось получить комментарии по поводу утечки ответов США и НАТО России в госдепартаменте США. Однако во внешнеполитическом ведомстве от комментариев отказались.

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"Представитель госдепартамента отказался комментировать подлинность документов", - сообщило издание. В НАТО, в свою очередь, подлинность опубликованных материалов не подтвердили, но и не опровергли.

Документы, которые, как утверждается, представляют собой ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, появились 2 февраля в испанской газете El Pais. В материалах говорится, что США готовы обсудить с Россией ограничение развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. Однако прежде Москва должна вывести войска и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

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