Госдеп отказался комментировать утечку ответов США и НАТО России

Документы появились в испанской газете

Американское издание Politico попыталось получить комментарии по поводу утечки ответов США и НАТО России в госдепартаменте США. Однако во внешнеполитическом ведомстве от комментариев отказались.

"Представитель госдепартамента отказался комментировать подлинность документов", - сообщило издание. В НАТО, в свою очередь, подлинность опубликованных материалов не подтвердили, но и не опровергли.

Документы, которые, как утверждается, представляют собой ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, появились 2 февраля в испанской газете El Pais. В материалах говорится, что США готовы обсудить с Россией ограничение развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. Однако прежде Москва должна вывести войска и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram