Путин назвал главную миссию России

Это укрепление "русского мира"

В Кремле в среду чествовали выдающихся россиян. Владимир Путин вручил государственные награды представителям разных профессий и сфер деятельности, которые своим трудом и талантом вносят большой вклад в развитие России. За заслуги перед государством отмечены более 20 человек.

В Екатерининском зале Кремля - профессионалы высочайшего уровня. У каждого из присутствующих - своя судьба. Но объединяет всех бесконечное стремление работать на благо родной страны. И на благо соотечественников.

"Ваши достижения уже открыли и продолжают открывать новые горизонты в самых разных областях, в самых разных сферах, служат современному развитию России, вносят большой вклад в успешное будущее нашей страны, дают пример преданности делу, долгу, целеустремлённости и умения принимать сложные, порой нестандартные решения. Такой пример особенно значим сейчас, когда и Россия, и весь мир проходят через испытания пандемии коронавирусной инфекции. Да, ситуация остаётся непростой. Но жизнь продолжается. И сейчас важны и наша общая солидарность, взаимовыручка, и позитивные события, которые могут служить точкой опоры", - заявил Путин.

Золотую звезду Героя России президент вручает потомственному лётчику-испытателю Евгению Крутову. Рискуя собственной жизнью, он уводил горящий самолёт как можно дальше от жилых домов - в безлюдное место. Вместе с напарником катапультировался только после того, как убедился, что людям ничего не угрожает.

"Данная награда - не только моя заслуга, но и заслуга большого коллектива авиационной промышленности. Я благодарен своей семье, родителям и близким за их поддержку. Обязуюсь с честью и достоинством носить это высокое звание. Спасибо", - заявил Евгений Крутов.

Настоящими героями в период пандемии - и это подчёркивает президент - для всей России стали медицинские работники. За два года врачи, медсёстры и фельдшеры стали примером настоящей самоотдачи. Они ежедневно, несмотря на усталость, продолжают выполнять свой долг. Непрерывно сражаясь на передовой борьбы с вирусом. Почётное звание Героя труда президент вручает главному врачу городской клинической больницы №52.

"Никогда в жизни так не волновалась! Такого рода награды не могут быть одному человеку. Медицина - командная игра, и всё то, что продемонстрировало российское здравоохранение, особенная медицина с колоссальными традициями, абсолютно отличная от западной, заставляет ощущать гордость. Я хочу сказать огромное спасибо московскому здравоохранению и московской команде во главе с Сергеем Собяниным", - отметила Марьяна Лысенко.

Но современная медицина не заканчивается рамками коронавирусной инфекции. Остальные болезни не исчезли - медики всё так же борются за жизни всех своих пациентов. Орден Пирогова из рук Владимира Путина получил Андрей Каприн - хирург-онколог. Он один из авторов и инициаторов масштабной программы борьбы с онкологическими заболеваниями - она сейчас успешно реализуется в нашей стране. Государственные награды различной степени получили и работники культуры. Президент отмечает: преодолевать любые испытания россиянам помогает верность ценностям, которые как раз и находят широкое отражение в отечественном культурном коде. Работе в этой сфере посвятил себя и Виктор Захарченко - генеральный директор "Кубанского казачьего хора".

Без внимания не остались и представители ключевых отраслей и системообразующих предприятий. На них всегда лежит большая ответственность - выполнение принципиально важных задач внутри страны и укрепление её позиций и экспортного потенциала на внешних рынках. Высокие награды вручены председателю правления компании "Газпром" и президенту компании "Транснефть". Звание героя труда получил и Виктор Поляков, под чьим руководством идёт создание двигателей для авиации, в том числе для лайнера МС-21.

"Мы выпускаем продукцию, которая востребована страной. Делаем двигатели для воздушных судов, морских судов, наземных энергетических установок и для этого у нас есть всё. Есть инженерный интеллект. Есть компетенции. Я горд тем, что мы работаем на благо страны, мы участвуем в развитии экономики, мы участвуем в технологической независимости нашей родины", - сказал Виктор Поляков.

Ещё один лауреат высокого звания Герой труда - Евгений Велихов. Прославленный учёный физик-ядерщик. Государственную награду он символично получает в свой 87-й день рождения. В завершении президент ещё раз подчеркнул: главной миссией для развития и укрепления нашей страны и многоликого "русского" мира - это возможность продолжать развивать его и дальше. Общение с лауреатами, по традиции, продолжилось в неформальной обстановке.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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