Захарова устроила главе МИД Британии ликбез по географии

Телефонный разговор Владимира Путина и Бориса Джонсона может состояться в среду

Россия направила Чехии послание Сергея Лаврова по теме неделимости безопасности. В ближайшее время такие же письма будут переданы всем западным коллегам. Документ уже опубликован на сайте российского МИДа. Глава нашего внешнеполитического ведомства особо отметил, что ждёт реакцию от каждого адресата. Тем временем ответ США и НАТО на российский предложения по безопасности в Европе уже просочился в СМИ.

Испания опубликовала тайны двора. Не мадридского. Издание El Pais обнародовало полный текст ответа США и НАТО на предложения России по безопасности. Тот самый документ, который Вашингтон просил Москву сохранить конфиденциальным. И наша страна обещание сдержала. Кто организовал утечку в прессу, журналисты не раскрывают. Американцы и представители альянса ситуацию не комментируют. Однако все эти пункты Штаты обсуждали со своими союзниками по НАТО и Киевом.

Если верить опубликованному, то США готовы договариваться с Россией по некоторым моментам. Например, обсуждать ограничения на размещение ракет средней и меньшей дальности, воздерживаться от ядерного оружия в Восточной Европе, отказаться от развертывания наступательных ракетных систем на Украине. При этом проигнорированы главные требования Москвы: отказ от расширения НАТО на восток и возвращение инфраструктуры альянса к границам 1997 года. Официально Москва не подтверждает подлинность опубликованного испанцами документа. Еще до этого российский МИД показал текст послания Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности:

"Так дело не пойдёт. Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого. И, как предусмотрено в Стамбульской Хартии, каждое государство-участник ОБСЕ имеет равное право на безопасность, а не только члены НАТО, которые толкуют это право как относящееся исключительно к членам североатлантического "эксклюзивного" клуба". Мы хотим получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности?".

Официальное требование разъяснить, как страны НАТО и ОБСЕ намерены исполнять подписанный еще в 99-м году в Стамбуле документ о неукреплении своей безопасности в ущерб других МИД направит всем имеющим отношение к данной ситуации государствам. Такой запрос уже получила Чехия.

Не публикуя официальный ответ США и НАТО на российские предложения по безопасности, наша страна свою позицию обозначила: ключевые требования Москвы проигнорированы. Хотя в случае дальнейшего продвижения НАТО на восток и возможного присоединения к альянсу Грузии и Украины угроза для нас более чем реальна. Но Вашингтон, судя по всему, предпочитает иметь дело с придуманными им самим угрозами и манипулировать этим в свою пользу. Например, вводить санкции за мифическое вторжение на Украину, которое отрицает уже даже Киев.

Официально Белый дом пока не одобряет введение превентивных санкций. Зато его представители активно поддерживают истерию вокруг вторжения на Украину. Верный союзник Великобритания грозится утвердить новый, самый жесткий санкционный режим против Москвы к 10 февраля.

"Всегда есть место для дипломатии. Но в последние годы британская дипломатия показала, что она не имеет никакой ценности. И пусть наши американские друзья решат, открывать ли им на это глаза или продолжать оставаться в комфортном оцепенении", - рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Сейчас Соединенное Королевство готовится защищать от якобы российской агрессии не только Украину, но и страны Прибалтики. Причем, глава Форин-офис Лиз Трасс намерена это делать через Чёрное море. Представитель российского МИДа Мария Захарова напомнила, по названию какого именно моря Литва, Латвия и Эстония являются прибалтийскими странами, и провела для британской коллеги небольшой ликбез по географии.

На сегодняшний вечер запланирован телефонный разговор Владимира Путина и Бориса Джонсона. Личных встреч российского лидера с британским премьером или американским президентом пока в обозримом будущем не планируется. Но пока ясно одно: диалог Россия-Запад будет продолжен. В середине февраля глава Пентагона Ллойд Остин приедет с рабочим визитом в Европу. 16-17 числа там должна состояться встреча министров обороны стран НАТО. Главной темой обсуждения союзников по альянсу должны стать ситуация вокруг Украины и переговоры с Россией по гарантиям безопасности.

Лилия Акиньшина, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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