Вернувшиеся из Шри-Ланки россияне рассказали об ужасах местной тюрьмы

В дело пришлось вмешаться российским дипломатам

Конец невероятным злоключениям россиян в Шри-Ланке. На родину после двух лет мытарств вернулись трое наших соотечественников, которых власти островного государства обвинили в убийстве редких насекомых с целью контрабанды. Причем, никакие доводы ученых о том, что они собирали исключительно мертвых жуков, в расчет не были приняты. Энтомологам, помимо крупного штрафа, грозил реальный срок заключения в 40 лет.

Первым делом надо успокоить маму. Теперь уже точно всё позади. Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону зоолог Александр Игнатенко и его друзья Николай Килафян и Артём Рябов не были дома два года. Им был запрещён выезд за пределы Шри-Ланки. Два месяца провели в местной тюрьме.

В феврале 2020 года друзья отправились на Шри-Ланку. Гуляли по одному из национальных парков. Александр Игнатенко, как зоолог, очень интересовался местными насекомыми, которых на Цейлоне просто огромное количество. Самых разных видов, размеров и раскраски. Находил мёртвых. Собирал их. Это заметили охранники парка.

Всех троих обвинили в убийстве 277 редких насекомых. Потом во время следствия эта цифра увеличилась до 301. Во время судебного разбирательства фигурировало уже 102 эпизода. Местная тюрьма - это был ужас, признаются друзья. Ночью холодно. Днём камера раскалялась, словно печка. Еда очень острая и её мало. Овощи, в основном, гнилые. Российские туристы начали болеть. У Александра несколько раз обострялась язвенная болезнь и его переводили в госпиталь.

Местные сотрудники правоохранительных органов настоятельно рекомендовали сознаться в убийстве жуков. Тогда можно будет отделаться минимальным наказанием.

Грозящее наказание - до 40 лет тюрьмы или штраф. В переводе на рубли - многомиллионный. Согласно местному законодательству, часть из этих денег должны были получить правоохранительные органы, раскрывшие преступление. Вот и мотив, из-за которого в тюрьме оказались трое россиян и для которых эта туристическая поездка в экзотическую страну чуть было не стала последней в жизни.

"Было всё в этой истории: и абсурдность, с точки зрения не знающих местные законы, обвинений, и невероятные сложности всего судебного процесса, в том числе из-за ковидных ограничений, и борьба адвокатов, и поддержка дипломатов, и внимание СМИ, и финансовая помощь мецената в оплате огромного штрафа. Но это всё позади!" – сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

21 января суд приговорил россиян к штрафу в размере два миллиона 885 тысяч рупий с каждого. Всего это три с половиной миллиона рублей. В сборе денег учувствовали обычные люди, бизнесмены, правозащитники и даже депутаты. Когда вся сумма была оплачена, друзей отпустили.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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