Аргентина начала процесс регистрации российской вакцины для подростков

Страна активно взаимодействует с Россией в борьбе с коронавирусом

Процедура регистрации российской вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" началась в Аргентине. Страна активно взаимодействует с Россией в борьбе с COVID-19, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"В настоящее время РФПИ ведет в Аргентине работу по регистрации вакцины "Спутник М" для подростков", - сообщил представитель Кремля.

Ушаков напомнил, что Аргентина стала первой страной в Западном полушарии, зарегистрировавшей российскую вакцину "Спутник V". А в декабре 2021 года была одобрена вакцина "Спутник лайт". Российско-аргентинское сотрудничество - это позитивный пример, который заслуживает внимания и распространения в других странах, приводит слова помощника президента ТАСС.

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