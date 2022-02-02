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Аргентина начала процесс регистрации российской вакцины для подростков

16:27
  • среда
  • 02 февраля 2022

Страна активно взаимодействует с Россией в борьбе с коронавирусом

Процедура регистрации российской вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" началась в Аргентине. Страна активно взаимодействует с Россией в борьбе с COVID-19, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

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"В настоящее время РФПИ ведет в Аргентине работу по регистрации вакцины "Спутник М" для подростков", - сообщил представитель Кремля.

Ушаков напомнил, что Аргентина стала первой страной в Западном полушарии, зарегистрировавшей российскую вакцину "Спутник V". А в декабре 2021 года была одобрена вакцина "Спутник лайт". Российско-аргентинское сотрудничество - это позитивный пример, который заслуживает внимания и распространения в других странах, приводит слова помощника президента ТАСС.

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