Спасатели направлены на место ЧП на канатной дороге в Сочи

Заблокированы около 40 человек

Около 40 человек заблокированы на остановившейся канатной дороге горнолыжного курорта Красная поляна в Сочи. Как сообщили в экстренных службах, на место ЧП выехали спасатели.

"Произошла остановка канатной дороги на горнолыжном курорте Красная поляна, на ней могут находиться около 40 пассажиров", - приводит слова источника РИА Новости. Он уточнил, что туристы будут эвакуированы.

Ранее сообщалось, что в Сочи идет плановый ремонт оборудования электросетей. Администрация города опубликовала график отключения электричества по районам. В списке значится и Красная поляна.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram