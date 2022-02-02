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Спасатели направлены на место ЧП на канатной дороге в Сочи

16:55
  • среда
  • 02 февраля 2022

Заблокированы около 40 человек

Около 40 человек заблокированы на остановившейся канатной дороге горнолыжного курорта Красная поляна в Сочи. Как сообщили в экстренных службах, на место ЧП выехали спасатели.

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"Произошла остановка канатной дороги на горнолыжном курорте Красная поляна, на ней могут находиться около 40 пассажиров", - приводит слова источника РИА Новости. Он уточнил, что туристы будут эвакуированы.

Ранее сообщалось, что в Сочи идет плановый ремонт оборудования электросетей. Администрация города опубликовала график отключения электричества по районам. В списке значится и Красная поляна.

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