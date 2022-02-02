Запад продолжает накачивать Украину оружием

Между тем страна утопает в политических скандалах

Канада на этой неделе намерена оставить Киеву военное оборудование, сообщают местные СМИ со ссылкой на командующего канадской тренировочной миссией в Незалежной. И на этом фоне украинские власти всё откровенней говорят о том, что они не намерены придерживаться Минских соглашений.

Донбасс никогда не получит особый статус - с таким заявлением выступил глава украинского МИДа в интервью польским журналистам. Дмитрия Кулебу прямо спросили о намерениях Германии и Франции возродить нормандский формат и, стало быть, вернуться к выполнению минских соглашений. Но киевские власти уже публично от них отрекаются:

"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено на камне! Так что никакого особого статуса в представлении России, ни права вето не будет".

Вместо этого украинский министр иностранных дел требует от партнеров усилить санкционное давление на Россию. И вымаливает вооружение. Сегодня правительство Польши одобрило передачу Украине переносных зенитно-ракетных комплексов и боеприпасов к ним. Этим всё может не ограничится. По словам Дмитрия Кулебы, Киев передал Варшаве целый список желаемого вооружения и техники. Известно, что там говорится о беспилотниках - остальное держится втайне. Узнать больше о накачивании Украины современным оружием журналисты пытались от президента Владимира Зеленского, который сегодня просил поддержки у премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

"Мы наращиваем уровень нашей боеспособности и возможностей нашей армии. Фундаментально мы понимаем, что нам нужно. Но публично мы не готовы говорить - о чём детально и с какой страной мы договариваемся. И что мы получаем", - заявил Зеленский.

На следующей неделе Литва обещает начать отправку на Украину зенитно-ракетных комплексов "Джавелин". Всё это вдобавок к поставкам американского летального оружия. Зеленский успокаивает украинцев, что всё это ради обороны и что Запад подставляет Киеву плечо, а не подножку. Но можно ли этому верить, учитывая, что на разных уровнях отказывается от минских соглашений.

Пока Украина утопает во внутренних политических скандалах. Ближайший соратник Владимира Зеленского депутат от партии "Слуга народа" Александр Трухин полгода назад попал в ДТП, где пострадали люди. Глава государства нардепа защищал, говоря, что это не он был за рулём, пока не появилось видео.

По видео с нагрудного регистратора полицейского ясно - депутат пытается подкупить правоохранителей. То есть фактически полгода президент, министр МВД и следователи знали, что их коллега виновен в ДТП. И только после разразившегося скандала поспешили исключить из партии.

Петр Вершинин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram