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Собянин сообщил о росте числа госпитализаций с COVID-19 в Москве

17:24
  • среда
  • 02 февраля 2022

Заболеваемость возросла за неделю на 70%

Рост заболеваемости коронавирусом отмечен в столице за последнюю неделю. Особенно неприятно, что увеличилось и число госпитализаций с COVID-19, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Прошедшая неделя была очень сложной. Количество заболеваний увеличилось почти на 70% и, что особенно неприятно, увеличилась на 40% госпитализация", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам мэра, в среднем в Москве ежедневно попадает в больницы 1,6 тысячи человек. Пациентами с коронавирусом в столице занято около 10 тысяч коек, еще 5 тысяч остается в резерве на случай дальнейшего роста заболеваемости, приводит слова Собянина "Интерфакс".

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