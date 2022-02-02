ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Денис Проценко: Москва выстроила эффективную систему борьбы с COVID-19

17:34
  • среда
  • 02 февраля 2022

Система медпомощи отлажена

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко отметил достаточность предпринятых в столице мер для борьбы с распространением "омикрона". По его словам, стационары готовы к разным вариантам развития событий.

"Диагностика начинается буквально с порога, отдельный вход, пациенты в зависимости от результата теста разводятся по разным этажам, привлечен дополнительный персонал, тут же выдаются лекарства", - рассказал Проценко.

Он отметил, что штамм "омикрон" легче, чем "дельта" и похож на ОРВИ. Таким образом, в большинстве случаев возможно лечение на дому. "Система медпомощи таким пациентам отлажена, и, я думаю, вводить какие-то дополнительные ограничения нецелесообразно", - сообщил врач.

По словам Проценко, цифры госпитализации в целом высокие, их доля держится на уровне 5-8%. Врач отметил: все, что сейчас делается в амбулаторном звене, спасает мегаполис.

"Могу сказать, что коллеги из амбулаторного звена - большие молодцы! За всю свою многолетнюю практику я ни разу не сталкивался с таким форматом работы поликлиник", - сказал главный врач больницы №40.

Важно внимательно относиться к своему здоровью, вакцинироваться и проявлять самодисциплину, добавил Денис Проценко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.