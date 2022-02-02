Денис Проценко: Москва выстроила эффективную систему борьбы с COVID-19

Система медпомощи отлажена

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко отметил достаточность предпринятых в столице мер для борьбы с распространением "омикрона". По его словам, стационары готовы к разным вариантам развития событий.

"Диагностика начинается буквально с порога, отдельный вход, пациенты в зависимости от результата теста разводятся по разным этажам, привлечен дополнительный персонал, тут же выдаются лекарства", - рассказал Проценко.

Он отметил, что штамм "омикрон" легче, чем "дельта" и похож на ОРВИ. Таким образом, в большинстве случаев возможно лечение на дому. "Система медпомощи таким пациентам отлажена, и, я думаю, вводить какие-то дополнительные ограничения нецелесообразно", - сообщил врач.

По словам Проценко, цифры госпитализации в целом высокие, их доля держится на уровне 5-8%. Врач отметил: все, что сейчас делается в амбулаторном звене, спасает мегаполис.

"Могу сказать, что коллеги из амбулаторного звена - большие молодцы! За всю свою многолетнюю практику я ни разу не сталкивался с таким форматом работы поликлиник", - сказал главный врач больницы №40.

Важно внимательно относиться к своему здоровью, вакцинироваться и проявлять самодисциплину, добавил Денис Проценко.

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