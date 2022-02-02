США подняли в воздух самолеты "Судного дня"

Возможно, это сигнал о состоянии повышенной боеготовности

Сразу три так называемых самолета "Судного дня" подняли в воздух 2 февраля Соединенные Штаты. Это может быть сигнал Москве о приведении вооруженных сил США в состояние повышенной боевой готовности, считаетдиректор Французского центра исследований в области разведки, бывший высокопоставленный сотрудник разведслужбы Франции Эрик Денесе.

"Этим утром (07:56 UTC) наблюдалась очень необычная активность ВС США. Три самолета E-6B Mercury… были одновременно подняты в воздух над территорией Соединенных Штатов", — заявил Денесе агентству "РИА Новости".

Boeing E-6B Mercury ВМС США еще называют самолетами "Судного дня". Это воздушные командные пункты на случай отражения ядерного удара. Сайт отслеживания полетов Radarbox фиксирует их активность ежедневно, однако, по словам эксперта, сразу три таких самолета в воздухе – явление необычное. По мнению Денесе, США дают понять, что они – в том числе и их ядерные силы - находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Хотя, скорее всего, это не более, чем "жестикуляция", считает разведчик.

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