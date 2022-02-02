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Путин обсудил с Совбезом защиту персональных данных россиян

17:55
  • среда
  • 02 февраля 2022

Совещание прошло в режиме видеоконференции

В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Оно было посвящено защите персональных данных россиян.

"У нас сегодня в повестке дня одна тема, которой мы так или иначе занимаемся на разных уровнях постоянно. Она имеет прямое отношение к внедрению современных технологий, но и связанных с этим сопутствующих – подчас и непростых – явлений, которые должны быть своевременно решены с точки зрения обеспечения безопасности и отдельных отраслей производства, и граждан. Сегодня поговорим о совершенствовании защиты персональных данных граждан Российской Федерации в ходе внедрения цифровых технологий", - сказал Путин.

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