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Байден одобрил отправку нескольких тысяч военных США в Европу

18:24
  • среда
  • 02 февраля 2022

Контингент прибудет в Восточную Европу в ближайшие дни

Дополнительные силы США будут развернуты в Восточной Европе в ближайшие дни. Американский президент Джо Байден формально одобрил отправку в регион нескольких тысяч военнослужащих, сообщает CNN.

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"Соединенные Штаты привели в повышенную готовность 8,5 тысячи военнослужащих... Но у США и НАТО уже есть десятки тысяч других военнослужащих в Европе, которых можно использовать для любого дополнительного развертывания у восточноевропейских союзников", — передает телеканал.

По данным источников CNN, около 2 тысяч американских военных разместятся в Польше. Еще несколько тысяч — в Румынии и других странах НАТО. Уточняется, что подразделения США будут присутствовать в Европе "на двусторонней основе" с принимающими их странами, поскольку НАТО не задействовала многонациональные силы реагирования.

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