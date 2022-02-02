Пентагон: военные США отправятся на Украину для "содействия эвакуации"

Пресс-служба объяснила решение Байдена послать 8,5 тысяч солдат в Европу

НАТО необходимо усилить военное присутствие на восточном фланге, этого требует сложившаяся вокруг Украины ситуация. Официальный представитель Пентагона прокомментировал решение президента США отправить в Европу 8,5 тысяч военнослужащих.

"Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности Восточного фланга НАТО ", - заявил Джон Кирби на брифинге, который транслировала телекомпания CNN.

Кирби подтвердил сообщения СМИ о планах отправки в ближайшие дни американских военных в Европу. В Пентагоне не исключают, что дополнительные силы США в Европе могут быть направлены и на Украину – для содействия эвакуации американских граждан.

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