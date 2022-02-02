Аргентинскому производителю "Спутника V" разрешили продавать вакцину

Власти Аргентины будут закупать препарат у компании Richmond

Аргентинская компания Richmond, производящая российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", получила разрешение на продажу препарата. Сертификат выдало Национальное управление по контролю за медикаментами.

"Важность этого одобрения заключается в том, что оно дает компании Richmond возможность напрямую продавать вакцину и начать процедуры, необходимые для получения одобрения и последующего экспорта в другие страны", - говорится в сообщении Минздрава Аргентины.

Как пояснила журналистам глава ведомства Карла Виссотти, теперь Аргентина сможет получить дозы "Спутника V", положенные по контракту с Российским фондом прямых инвестиций, не из России, а от Richmond. РФПИ уже попросили не присылать новые партии, передает ТАСС.

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