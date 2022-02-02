Мишустин обсудил борьбу с "омикроном"

Важно действовать на опережение

Новый штамм "омикрон" выявлен почти во всех субъектах федерации. Об этом рассказал в среду глава кабмина Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса, в работе которого принял участие Сергей Собянин. С ростом заболеваемости выросла нагрузка на всю сеть здравоохранения страны.

"Омикрон" уже в 83 субъектах страны. Показатели заболеваемости растут, а вместе с ними - нагрузка на систему здравоохранения. На заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом анализировали ситуацию в стране и адекватность принятых мер.

"Врачи практически круглосуточно и с беспрецедентной нагрузкой работают в поликлиниках и помогают пациентам, проходящим лечение на дому. В этих условиях крайне важно оперативно выявлять инфекцию. Для этого необходимо поддерживать высокий уровень тестирования граждан на коронавирус, как поручил президент. Надо продолжить и дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. На проведение их генетического анализа – секвенирование – выделим около 400 млн рублей", - отметил Мишустин.

Чтобы действовать на опережение, важно следить за появлением новых мутаций. Почти половина всех зарегистрированных случаев приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. При неблагоприятном сценарии в столичных стационарах увеличили количество резервных коек. Прошедшая неделя была очень сложной, отметил мэр Москвы, количество заболеваний увеличилось почти на 70%.

"Мы увеличили мощности линии 122, и сегодня срок ожидания ответа на звонок составляет меньше одной минуты даже в часы пик. Система стабилизировалась, 7 тысяч операторов работает", - сказал Сергей Собянин.

Однако динамика заболеваемости снижается, что дает осторожную надежду выхода на плато. В стране картина иная. Каждый пятый заболевший - ребенок. Оказание медицинской помощи детям сейчас основной приоритет системы здравоохранения. Для несовершеннолетних пациентов с ковидом в 1,5 раза увеличено число коек.

"На сегодняшний день на госпитализации находятся 9978 детей. Среди госпитализированных возросло количество детей в тяжёлом течении в 1,6 раза. И в отношении каждого ребёнка, находящегося в палате интенсивной терапии, проводятся консультации с реанимационным консультативным центром. Таким образом, даже молодой и детский возраст не является абсолютной страховкой от тяжёлого течения", - сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Вакцинация подростков стартовала во всех субъектах страны. Партия вакцины "Спутник-М" поступила в Забайкалье. В первых рядах на прививку - будущие медики и кадеты. И студенты-волонтеры - резерв медицинских кадров.

Также в связи с ростом числа пациентов с COVID Минздрав подготовил изменения в программу OMС. Согласно которым плановая помощь, в случае необходимости, может быть приостановлена. Она может быть отложена, либо оказана дистанционно - с помощью телемедицинской консультации. Новые правила не коснутся неотложной и экстренной помощи. Когда вся система здравоохранения работает на пределе возможностей, важно поддерживать ограничительные меры в регионах - прописанные в санитарных правилах, они должны соблюдаться!

Темпы вакцинации неадекватны эпидемиологической картине в стране. Прививка - первичная и повторная - по-прежнему единственная альтернатива тяжелому течению коронавируса.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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