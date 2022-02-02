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В России прошли мероприятия по случаю Дня воинской славы

22:40
  • среда
  • 02 февраля 2022

Ветеранов чествуют по всей стране

Сегодня День воинской славы. Россия вспоминает героев. 79 лет назад они сумели переломить ход Второй мировой войны, отстояли Сталинград, разгромив немецко-фашистские войска.

Ожесточенные бои длились 200 дней. В Сталинградской битве погибло более миллиона человек. Ветеранов сегодня чествуют по всей стране. Проходят праздничные концерты, уроки Победы, патриотические акции и митинги.

В полдень в Волгограде на Мамаевом кургане прозвучал "Выстрел памяти" из двух орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.  В знак уважения и благодарности победителям за героический подвиг на легендарной высоте возложили цветы.

В Москве в музее Победы открылась виртуальная выставка о Сталинградской битве. В честь Дня воинской славы жители России станцевали "Случайный вальс".  Акция прошла на центральных улицах российских городов, в парках, на бульварах и в скверах.

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