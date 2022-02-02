В России прошли мероприятия по случаю Дня воинской славы

Ветеранов чествуют по всей стране

Сегодня День воинской славы. Россия вспоминает героев. 79 лет назад они сумели переломить ход Второй мировой войны, отстояли Сталинград, разгромив немецко-фашистские войска.

Ожесточенные бои длились 200 дней. В Сталинградской битве погибло более миллиона человек. Ветеранов сегодня чествуют по всей стране. Проходят праздничные концерты, уроки Победы, патриотические акции и митинги.

В полдень в Волгограде на Мамаевом кургане прозвучал "Выстрел памяти" из двух орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. В знак уважения и благодарности победителям за героический подвиг на легендарной высоте возложили цветы.

В Москве в музее Победы открылась виртуальная выставка о Сталинградской битве. В честь Дня воинской славы жители России станцевали "Случайный вальс". Акция прошла на центральных улицах российских городов, в парках, на бульварах и в скверах.

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