Четыре российских Ту-95 пролетели в зоне особого внимания Великобритании

На перехват поднимались британские истребители

Истребители Королевских ВВС Великобритании были подняты на перехват неопознанных летательных аппаратов. Как выяснилось, это были российские стратегические бомбардировщики Ту-95.

"Истребители "Typhoon" сил быстрого реагирования Королевских ВВС при поддержке танкера "Voyager" были подняты в небо в связи с приближением неопознанного летательного аппарата к району особого внимания Великобритании. Впоследствии мы перехватили и сопроводили четыре российских самолета "Медведь", - сообщила пресс-секретарь Королевских ВВС.

Ту-95 воздушного пространства Великобритании не нарушали. Российские самолеты часто появляются в британской зоне особого внимания, Королевским ВВС приходится поднимать в воздух истребители для их сопровождения, передает РИА Новости.

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