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Митинг в поддержку России проходит перед дворцом президента Словакии

20:31
  • среда
  • 02 февраля 2022

Главу государства обвиняют в предательстве национальных интересов

Отказаться от военного сотрудничества Словакии с США – с таким требованием пришли к президентскому дворцу в Братиславе участники митинга в поддержку России.  Активисты считают, что глава государства Зузана Чапутова предает национальные интересы в угоду Вашингтону.

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"На площади перед президентским дворцом собрались примерно тысяча активистов, выражающих поддержку России и требующих от властей республики отказаться от намеченного на четверг подписания соглашения о военном сотрудничестве Словакии с США", - сообщил один из участников демонстрации агентству ТАСС.

Активисты держат в руках плакаты с надписью: "Стоп войне против России!", флаги России и Словакии. Участники резко критикуют Чапутову за расширения военного сотрудничества с США. Президент также высказалась за возможность размещения на словацкой территории военных других государств - членов НАТО, объяснив это ситуацией на российско-украинской границе. Ранее активисты проехали по улицам Братиславы "автомобильным маршем".

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