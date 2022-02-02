Москва вводит встречные меры после запрета вещания RT в Германии

Меры коснутся аккредитованных в России немецких СМИ

Москва предупреждала Берлин о неизбежности встречных мер, если тот не найдет решения им же созданной проблемы с телеканалом RT DE. Теперь же Россия приступит к их реализации в отношении аккредитованных в стране германских СМИ, заявили в российском МИД.

"Российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ", - говорится в заявлении ведомства.

Комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила российскому немецкоязычному телеканалу "RT DE" вещание в стране. Причиной назвали отсутствие у СМИ оформленного национальными регулирующими органами разрешения. Однако в МИД России подчеркнули: решение принято вопреки тому, что СМИ действовало на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание - в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ.

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