Собянин заявил о выходе Москвы на плато по заболеваемости COVID-19

Есть надежда на стабилизацию ситуации

Динамика роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице на этой неделе идет на спад. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом. По его словам, город выходит на плато.

"Посмотрим, конечно, это первые дни недели. Мы уже примерно видим, какие показатели будут завтра, но, тем не менее, это еще не конец недели, посмотрим, как будут развиваться события", - заявил Собянин.

По его словам, есть надежда на стабилизацию ситуации с коронавирусом. Все необходимые меры будут приниматься исходя из показателей заболеваемости.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что штамм "омикрон" выявлен почти во всех регионах России. При этом выросла нагрузка на всю сеть здравоохранения страны.

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