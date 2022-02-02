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Путин заявил Джонсону о "хроническом саботаже" минских договоренностей

21:28
  • среда
  • 02 февраля 2022

Кроме того, НАТО не готово адекватно реагировать на российские озабоченности

Президент России обсудил с премьер-министром Великобритании внутриукранский кризис. Владимир Путин и Борис Джонсон в телефонном разговоре также обменялись мнениями по ситуации с обеспечением долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации.

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"Президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом Минских договоренностей", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российский лидер также отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности. Путин подчеркнул, что альянс прикрывается ссылками на так называемую политику открытых дверей – в то время как она противоречит основополагающему принципу неделимости безопасности.

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