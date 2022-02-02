Путин заявил Джонсону о "хроническом саботаже" минских договоренностей

Кроме того, НАТО не готово адекватно реагировать на российские озабоченности
Президент России обсудил с премьер-министром Великобритании внутриукранский кризис. Владимир Путин и Борис Джонсон в телефонном разговоре также обменялись мнениями по ситуации с обеспечением долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации.
"Президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом Минских договоренностей", - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Российский лидер также отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности. Путин подчеркнул, что альянс прикрывается ссылками на так называемую политику открытых дверей – в то время как она противоречит основополагающему принципу неделимости безопасности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram