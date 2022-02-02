Белый дом передумал называть "неминуемым" вторжение России на Украину

В США не знают, какое решение принял Путин

Термин "неминуемое" больше не будет употребляться властями США в отношении "вторжения" России на Украину. В Белом доме признались, что не уверены в намерении российского лидера Владимира Путина вторгаться в эту страну.

"Мы прекратили использовать его, потому что... оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать - что будто бы мы знаем, что президент Путин принял решение", - сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки напомнила: говорилось о том, что Путин может вторгнуться в любое время. По словам пресс-секретаря Белого дома, это правда – однако принял ли президент России такое решение, Вашингтону все еще неизвестно, передает РИА Новости.

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