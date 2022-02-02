Путин назначил Поклонскую на новую должность

Экс-прокурора Крыма освободили от обязанностей посла России в Кабо-Верде

Наталью Поклонскую назначили на пост заместителя главы Россотрудничества. Указ подписал президент России Владимир Путин.

"Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская в октябре 2021 года была назначена послом России в Кабо-Верде. Однако 19 января МИД России сообщил, что отъезд посла отменили по личным причинам. Еще один указ главы государства освободил Поклонскую от этих обязанностей.

Сама Поклонская тем временем высказалась о приоритетах своей новой работы. По ее словам, главное - защита прав соотечественников, в частности, на Украине.

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