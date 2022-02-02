Овечкин пропустит Матч звезд НХЛ из-за коронавируса

О состоянии хоккеиста не сообщается

Александр Овечкин заразился коронавирусом. О положительном результате теста капитана "Вашингтон Кэпиталс" на COVID-19 сообщается в Twitter клуба Национальной хоккейной лиги.

Нападающий "Вашингтона" из-за коронавируса пропустит не только предстоящий матч регулярного чемпионата против "Эдмонтон Ойлерс", но и Матч звезд НХЛ. Как чувствует себя 36-летний спортсмен, не сообщается.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он помог "Кэпиталс" впервые в истории клуба выиграть Кубок Стэнли. Специалисты отмечают, что Овечкин не замедлился, а напротив становится более сильным в свои зрелые спортивные годы. Журналисты назвали россиянина чудом природы.

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