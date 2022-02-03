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Путин отметил беспрецедентный уровень партнерства России и Китая

08:38
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Президент посвятил отношениям двух стран отдельную статью

В преддверии визита в КНР президент России Владимир Путин написал для китайского информационного агентства "Синьхуа" статью "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее". Текст опубликован на сайте Кремля.

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Глава государства назвал страны близкими соседями, которые связаны многовековыми традициями дружбы и доверия.

"И мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее", - также говорится в статье.

Как подчеркнул российский лидер, отношения Москвы и Пекина основываются на свободе от политической и идеологической конъюнктуры, равноправии, учете интересов друг друга. Несмотря на вызванные пандемией трудности, стороны продолжают динамично наращивать потенциал экономического партнерства.

Вместе с тем Путин указал на то, что по итогам 2021 года товарооборот между Россией и КНР увеличился более чем на треть, превысив рекордные 140 миллиардов долларов. Также Москва и Пекин намерены реализовать несколько крупных энергетических проектов. Среди них - начавшееся в прошлом году строительство четырех новых энергоблоков для китайских АЭС.

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