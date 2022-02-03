Посольство России указало на главную задачу США в отношениях с Киевом

От Вашингтона ждут конкретных действий

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон выступает за полную реализацию Минских соглашений. На эти слова отреагировали в российском посольстве в Соединенных Штатах.

"В очередной раз напоминаем, что Россия не является стороной конфликта. Поэтому главная задача - заставить украинские власти выполнять свои обязательства", - говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном в Facebook.

Дипломаты добавили, что ждут от Вашингтона конкретных действий в работе с Киевом.

Высказывание Прайса о Минских соглашениях является позитивным сигналом, уточняется в тексте. При этом Россия отмечает продолжающиеся попытки обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей.

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