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Посольство России указало на главную задачу США в отношениях с Киевом

08:50
  • четверг
  • 03 февраля 2022

От Вашингтона ждут конкретных действий

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон выступает за полную реализацию Минских соглашений. На эти слова отреагировали в российском посольстве в Соединенных Штатах.
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"В очередной раз напоминаем, что Россия не является стороной конфликта. Поэтому главная задача - заставить украинские власти выполнять свои обязательства", - говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном в Facebook.

Дипломаты добавили, что ждут от Вашингтона конкретных действий в работе с Киевом.

Высказывание Прайса о Минских соглашениях является позитивным сигналом, уточняется в тексте. При этом Россия отмечает продолжающиеся попытки обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей.

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