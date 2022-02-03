Песков оценил переброску дополнительных сил США в Европу

В Кремле считают это причиной для беспокойства

Переброска дополнительных американских сил в Европу доказывает обоснованность обеспокоенности Москвы. Об этом в четверг, 3 февраля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Соединенные Штаты фактически продолжают наращивать напряженность в Европе. Данное решение американских властей — "лучшее доказательство того, что у нас, России, есть очевидная причина беспокоиться", сообщает РИА Новости.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох ранее заявил, что Соединенные Штаты скоро перебросят в эту европейскую страну около 2,5 тысячи военных. По словам Солоха, американцы декларировали переброску более 8-8,5 тысячи солдат для всей Восточной Европы.

Это происходит на фоне обвинения Запада в адрес России о подготовке "вторжения" на Украину. В Москве отвергают обвинения, указывая, что украинские власти не соблюдают положения Минских соглашений.

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