В Думе предложили увеличить число получателей налогового вычета на фитнес

Льготу предложили распространить на оплату фитнеса для родителей-пенсионеров

В России следует расширить условия предоставления налогового вычета за занятия фитнесом. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Иван Сухарев.

В обращении к министру труда и социальной защиты Антону Котякову парламентарий напомнил, что работающие россияне получили право на социальный налоговый вычет по расходам, произведенным с 1 января 2022 года на физкультурно-оздоровительные услуги для себя или своих несовершеннолетних детей.

Однако эта мера поддержки не распространяется на ряд категорий граждан — в частности, пожилых. Россияне, которые получают пенсию по старости и не осуществляют трудовую деятельность, не могут воспользоваться данной льготой, так как не являются плательщиками НДФЛ.

Не каждый пенсионер может оплатить занятия фитнесом для поддержания физического состояния и здоровья. Если же занятия спортом родителей-пенсионеров оплачивают их работающие дети, они также не имеют возможности получить социальный налоговый вычет по данным расходам, указал депутат.

В связи с этим Сухарев предложил оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части предоставления налогоплательщику права на получение социального налогового вычета в случае, если он из собственных средств оплачивает физкультурно-оздоровительные услуги для своего родителя, получающего пенсию по старости и не осуществляющего трудовую деятельность, сообщает RT.

1 августа 2021 года вступил в силу закон о налоговом вычете за физкультурно-спортивные услуги. Максимальная сумма годовых затрат на эти цели, с которых можно получить налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей в год. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы (до 15,6 тысячи рублей). Причем "спортивный" вычет предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими социальными вычетами.

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