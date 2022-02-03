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Глава МОК заявил о победе над "призраками бойкота"

08:58
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Церемония открытия Олимпиады в Пекине состоится уже в пятницу

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил на пресс-конференции, что главная цель Олимпийских игр - объединить мир и человечество во всем его многообразии, при этом ОИ должны быть превыше политических разногласий.
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"Мы видели, что в головах у некоторых появились "призраки бойкота из прошлого", поэтому сделали все, чтобы объединяющая миссия Олимпийских игр дошла до всех, кто принимает решения: ООН, лидеров "Большой двадцатки", отдельных политиков и многих других", - подчеркнул Бах (цитата по ТАСС).

По его словам, спортсменам некоторое время пришлось жить с неопределенностью, но сейчас они могут быть спокойны.

В декабре прошлого года Соединенные Штаты объявили о дипломатическом бойкоте Игр в Пекине из-за приписываемых КНР массовых репрессий в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Ряд стран поддержал это решение Вашингтона.

Церемония открытия Олимпиады в Пекине состоится 4 февраля.

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