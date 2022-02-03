ПФР разъяснил порядок учета стажа при начислении пенсии

Стаж влияет на право и размер пенсионного обеспечения

Одним из важнейших факторов для определения права на получение пенсии, а также размера выплат является стаж. Об этом в четверг, 3 февраля, рассказали в отделении Пенсионного фонда России по городу Москве и Московской области.

В ведомстве уточнили, что стаж бывает страховой и трудовой. Страховой стаж — это учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР, а также иных периодов.

Страховой стаж необходим для определения права на страховую пенсию. В 2022 году для выхода на пенсию требуется иметь 13 лет стажа (к концу переходного периода необходимый стаж увеличится до 15 лет). В страховой стаж засчитываются период прохождения военной службы, уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности, период получения пособия по безработице, уход за инвалидом.

Для оформления страховой пенсии на общих основаниях в 2022 году в ПФР могут обратиться женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года.

На определение права на страховую пенсию влияет также индивидуальный пенсионный коэффициент. В 2022 году минимальный коэффициент для выхода на пенсию должен быть не менее 23,4. По завершении переходного периода в 2023 году коэффициент будет равен 30.

Трудовой стаж — суммарная продолжительность трудовой и иной общественно-полезной деятельности до 1 января 2002 года. Он учитывается при определении расчетного размера пенсии при осуществлении оценки пенсионных прав по состоянию на 1 января 2002 года. Для стажа после 1 января 2002 года понятие "общий трудовой стаж" не применяется.

Есть еще так называемый специальный стаж. Так называют стаж на некоторых видах работ, который дает право на назначение досрочной пенсии. Сюда относятся, например, педагогическая, лечебная, творческая деятельность, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах, рассказали в ПФР агентству "Прайм".

Ранее в ПФР рассказали, что россияне, проживающие в сельской местности, смогут получить надбавку в размере 25% к своей пенсии. Для этого необходимо иметь стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживать в сельской местности, а также нигде не работать. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в отделения фонда не обязательно.

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