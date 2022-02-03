ДНР сообщила об обстреле в Донбассе "натовскими" боеприпасами

Атаке подверглась электрическая подстанция
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Наталья Никонорова сообщила, что Украина уже применила в зоне конфликта западное оружие.
"В Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров - это НАТОвский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла", - цитирует ее слова РИА "Новости".
Как уточнила Никонорова, к новым обстрелам со стороны ВСУ приводят поставки вооружения Киеву. Своими действиями Запад воодушевляет Украину на агрессию против Донбасса.
Спикер призвала страны-гаранты Минских соглашений принудить Киев к выполнению своих обязательств.
Украина ведет военную операцию против ЛНР и ДНР с апреля 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram