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ДНР сообщила об обстреле в Донбассе "натовскими" боеприпасами

09:08
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Атаке подверглась электрическая подстанция

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Наталья Никонорова сообщила, что Украина уже применила в зоне конфликта западное оружие.
В ДНР подсчитали количество обстрелов со стороны ВСУ в январе

"В Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров - это НАТОвский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла", - цитирует ее слова РИА "Новости".

Как уточнила Никонорова, к новым обстрелам со стороны ВСУ приводят поставки вооружения Киеву. Своими действиями Запад воодушевляет Украину на агрессию против Донбасса.

Спикер призвала страны-гаранты Минских соглашений принудить Киев к выполнению своих обязательств.

Украина ведет военную операцию против ЛНР и ДНР с апреля 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

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