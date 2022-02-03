Врач указала особенности лечения пожилых при ОРВИ и COVID-19

При этом нельзя забывать о терапии основного заболевания

Люди в пожилом возрасте нередко имеют ряд заболеваний, поэтому при лечении ОРВИ и коронавирусной инфекции важно продолжать соответствующую терапию. Об этом рассказала главный внештатный специалист гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина.

Эксперт пояснила, что у пожилых людей даже при легком течении коронавируса не исключено ухудшение по основному заболеванию, поэтому его базовая терапия должна вестись особенно тщательно. Пациенты должны соблюдать рекомендации и принимать препараты, которые были выписаны врачом до заболевания.

Необходимо продолжить прием препаратов и для снижения повышенного давления, особенно кроверазжижающие, для лечения сахарного диабета, коррекции уровня холестерина, ишемической болезни сердца, отметила Рунихина.

Если состояние ухудшилось, следует немедленно обратиться к врачу для коррекции терапии, а в некоторых случаях — для решения вопроса о госпитализации, потому что пожилые пациенты находятся в группе риска, подчеркнула медик.

Любое заболевание при ОРВИ и коронавирусе может обостриться, прежде всего у пожилых пациентов это ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма, сердечная недостаточность, сахарный диабет. В отдельную группу Рунихина выделила пациентов, которые наблюдаются у онколога, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что лечение коронавируса и гриппа различается, поэтому крайне важно поставить верный диагноз. COVID-19 свойственно образование тромбов, тогда как грипп может сопровождаться сильным кровотечением. С учетом этого должна определяться тактика лечения и назначение препаратов.

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