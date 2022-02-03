"Эвакуировать начнут деньги": чем Украине грозит война в Донбассе

Киев может столкнуться с серьезными последствиями для экономики

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили экономику США. Пока Вашингтон продолжает обещать Киеву всемерную помощь, из-за океана пришло сообщение о том, что государственный долг США достиг нового рекорда, впервые превысив уровень в 30 триллионов долларов. Надолго ли американцам хватит средств поддерживать Украину? Грозит ли этой стране банкротство из-за продолжающегося оттока капиталов? И насколько Украина экономически зависима от России? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

"Украина действительно может стать банкротом?" - спросил Фролов.

"Это радикальный сценарий, но он не исключен. Вывод средств из Украины происходил на панике - из-за того, что якобы начнутся боевые действия. А если эскалация будет, то эвакуировать будут не только дипломатов, но и деньги. Все начнут продавать акции Украины, требовать возвраты долгов и переносить производство. Бизнес уходит, когда начинаются проблемы", - сказал эксперт.

После этого речь зашла об экономике США. "Проблема в том, что у них рекордная за 40 лет инфляция. Вот это беда, а не госдолг. Раньше доллар был стабилен, поэтому его все хотели приобретать, а сейчас он обесценивается постоянно и большими темпами – США, чтобы пройти пандемию, вливали в экономику огромные средства", - заявил Юшков.

Полный комментарий Игоря Юшкова смотрите в видео.

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