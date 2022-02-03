Раскрыто значение эмодзи с беременным мужчиной

Смайлик вызвал бурные споры

Раньше он обитал только в анекдотах, теперь ищите в каждом смартфоне. Компания Apple анонсировала появление нового эмодзи: беременный мужчина с круглым животом. Всё в русле гендерного разнообразия и под лозунгом, что каждый имеет право. У нас только посмеялись.

"У мужа в мою беременность пузо росло куда быстрее, чем у меня", - пишет yuliannayur под постом TVC Plus в Instagram.

Нет, товарищи! Речь не просто о пузатой особи мужского пола, таких пруд пруди. Прямо сказано: беременный.

Производитель смартфонов объявил, что картинку добавят в рамках расширения линейки гендерно-инклюзивных вариантов эмодзи. Шум вокруг гендерного инклюзива нешуточный. Нас-то не удивить! Пузатых дядек у нас давно дразнят беременными мужиками, заставляя их взглянуть правде в глаза и подтянуться. А вот в далекой Америке такая попытка поддержать обладателей оркестрового барабана может и судом закончиться. Ведь людей с большой массой, которые себя шире, у них давно называют горизонтально одаренными. И потом, женщины могут взбунтоваться. У них отнимают эксклюзивное, природой данное качество и главный лозунг в борьбе с мужчинами: "Ты сначала попробуй роди!" Существует целая энциклопедия эмодзи, где растолковывают смысл каждой картинки.

"Новые варианты беременности могут использоваться транс-мужчинами, небинарными людьми или женщинами с короткими волосами", - говорит Джейн Соломон, "Энциклопедия Эмодзи".

Вот и пойди пойми кто перед тобой, женщина с волосами или трансгендер со вздутием живота? Американское телевидение подошло к появлению нового эмодзи всерьез.

"В реальном мире мужчины могут очень легко забеременеть, если не примут надлежащих мер предосторожности. Берегитесь, ребята", - заявили в эфире Fox News.

Переход из пола в пол нынче дело простое. В Швейцарии один деятель устал вкалывать на производстве и объявил, что вдруг в 64 года почувствовал себя женщиной. Документы получил и на пенсию раньше выйдет. Без всякой беременности.

Рынок всеобщей толерантности оторвался от действительности и, как говорил Сталин, "жить стало лучше, жить стало веселее". Если в графе "пол" вы ставите привычное "М", при этом живот у вас уже из штанов вываливается, никто не сможет вас упрекнуть в том, что вы не беременны. Хотя в действительности все не так, как на самом деле.

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