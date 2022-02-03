Четверть россиян в пандемию столкнулись с задержкой зарплаты

Из них большинство работает в сфере строительства

Как показал опрос сервиса "Зарплата.ру", на результаты которого ссылается РИА "Новости", за последние два года 24% россиян сталкивались с задержкой заработной платы.

"Из них большинство работает в сфере строительства, недвижимости (15%) и промышленности (11%). Рабочий персонал (10%) и представители сферы услуг (9%) также указали на внезапно возникшие финансовые сложности в организации", - говорится в исследовании.

Уточняется, что основной причиной задержек были сложности у работодателей из-за ковидных ограничений. Вместе с тем 28% респондентов сообщили, что работодатель не раскрыл им причину задержки.

Постоянные проблемы с выплатами зарплаты имеют 14% участников опроса. Не всю зарплату "в белую" получают 9%.

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