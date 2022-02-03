Названы самые популярные у россиян виды спорта на ОИ-2022

Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля

Хоккей оказался самым популярным видом спорта у россиян в преддверии XXIV зимней Олимпиады, судя по количеству поисковых запросов. Об этом рассказали в компании "Яндекс".

Изучение статистики запросов показало, что россиян на ОИ-2022 в первую очередь интересует хоккей. Второе место занял биатлон, на третьем оказалось фигурное катание. В топ-5 также вошли лыжные гонки и керлинг.

Чаще всего в запросах о хоккее россияне спрашивали про количество периодов в матче и продолжительность овертайма. Высокий интерес к этому виду спорта проявили пользователи в 20 регионах России.

Биатлоном больше всего интересовались жители пяти регионов, самыми популярными запросами по этому виду спорта стали: "что такое пасьют", "сколько мишеней" и "что такое сингл-микст", сообщает РБК.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В Китай отправился и президент России Владимир Путин, он посетит церемонию открытия ОИ, а перед этим встретится с китайским лидером Си Цзиньпином.

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