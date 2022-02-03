Еще 17792 человек госпитализировали с коронавирусом в России

Выздоровели 53724 пациента
В России за минувшие сутки выявили 155768 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает оперштаб по контролю за распространением заболевания.
Госпитализированы 17792 пациента, выздоровели 53724 человека, скончались - 667.
Прирост в Москве составил 26904 случая, в Санкт-Петербурге - 21 234, в Подмосковье - 8 721.
"Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 284 564 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 333 357 летальных исходов", - уточнили в штабе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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