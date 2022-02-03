В Москве от COVID-19 вылечились 12359 пациентов за сутки

Госпитализированы 1622 человека

В Москве от коронавируса за сутки вылечились 12359 пациентов, передает в четверг оперштаб по контролю за распространением заболевания.

Всего в столице после прохождения лечения поправились уже 1 994 160 человек.

"Выявлено 26904 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1622 человека. На ИВЛ находятся 560 человек. Скончались 76 пациентов", - уточнили в штабе.

Там также напомнили, что в условиях распространения штамма "омикрон" для оценки эпидемиологической ситуации наиболее важным показателем является число госпитализаций.

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